"Это стандартная ситуация". В дома Нижнего Тагила вернули электричество

Сегодня утром около 5 тыс. жителей Нижнего Тагила остались без электричества. Причиной аварийного отключения шести трансформаторных пунктов стали повреждения на кабельной линии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Облкоммунэнэрго, всего без света жители города просидели не более часа. Исключением стал жилой дом на ул. Ленина, 73. В три часа дня на объекте все еще велись работы по испытанию силового трансформатора

"Это совершенно стандартная ситуация. Поскольку все подстанции были в одной сети, все они и вышли из строя. Но работы были проведены быстро: пять включили сразу и потом уже выявили, что на шестой подстанции один из трансформаторов неисправен", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, что из-за отключения электроэнергии, без электричества остались не только жилые дома, но и продовольственные магазины в границах улиц Октябрьской революции, Карла Маркса, Садовая и проспекта Ленина.