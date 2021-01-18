18 Января 2021
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Общество Свердловская область
(2020) | Фото: mrsk-ural.ru

"Это стандартная ситуация". В дома Нижнего Тагила вернули электричество

Сегодня утром около 5 тыс. жителей Нижнего Тагила остались без электричества. Причиной аварийного отключения шести трансформаторных пунктов стали повреждения на кабельной линии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Облкоммунэнэрго, всего без света жители города просидели не более часа. Исключением стал жилой дом на ул. Ленина, 73. В три часа дня на объекте все еще велись работы по испытанию силового трансформатора

"Это совершенно стандартная ситуация. Поскольку все подстанции были в одной сети, все они и вышли из строя. Но работы были проведены быстро: пять включили сразу и потом уже выявили, что на шестой подстанции один из трансформаторов неисправен", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, что из-за отключения электроэнергии, без электричества остались не только жилые дома, но и продовольственные магазины в границах улиц Октябрьской революции, Карла Маркса, Садовая и проспекта Ленина.

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"Это стандартная ситуация". В дома Нижнего Тагила вернули электричество

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Теги: электричество, Нижний Тагил, повреждение сетей



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