Из-под лавины в Карачаево-Черкесии спасена женщина

Женщина спасена в месте схода лавины в Домбае в Карачаево-Черкесии.

Как сообщает "Интерфакс", ее состояние средней тяжести.

Mash пишет, что речь идет о постоялице гостиницы Altaroom, она в шоковом состоянии, женщина уже вернулась в номер.

Также телеграм-канал сообщает, что очевидцы спасают людей из-под снега своими силами, пытаются услышать вибрацию телефона под толщей снега.

Ранее в МЧС заявили о наращивании группировки спасателей, работающих на поиске пропавших горнолыжников. Под завалами могут находиться от 4 до 12 человек.

В противолавинной службе РИА Новости сообщили, что снег мог сойти после сейсмического воздействия от спущенной принудительно лавины в другом очаге.