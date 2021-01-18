В Челябинске суд не стал смягчать приговор мужчине, осужденному за убийство жены

Челябинский областной суд оставил без изменения приговор мужчине, осужденному к 10 годам и 1 месяцу в колонии строгого режима за убийство жены, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Пьяный мужчина во время ссоры с супругой несколько раз ударил ее ножом в область грудной клетки. От полученных ран она скончалась. У женщины осталось двое малолетних детей.

В апелляционной жалобе осужденный отрицал умысел на убийство. Прокурор в суде второй инстанции настаивал на законности приговора.