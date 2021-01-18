На международной онлайн-конференции в Екатеринбурге обсудили экономические последствия пандемии

В Екатеринбурге в Уральском государственном экономическом университете состоялась международная онлайн-конференция, посвященная экономическим последствиям пандемии коронавируса для предприятий России и Узбекистана, организованная совместно с Университетом мировой экономики и дипломатии при МИД республики Узбекистан.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УрГЭУ, на конференции выступили ректор вуза Яков Силин, проректор по социальной работе Роман Краснов, проректор по научной работе Виктор Ковалев, заведующая кафедрой туристического бизнеса и гостеприимства Ольга Ергунова, а также президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. С помощью платформы Zoom к совещанию присоединились руководители и заведующие кафедр Университета мировой экономики и дипломатии МИД Узбекистана, Ташкентского государственного экономического университета, Самаркандского государственного университета, Казахской Академии труда и социальных отношений, Наманганского инженерно-технологического института.

"За короткий период мы провели уже несколько встреч, семинаров и подписали соглашение о сотрудничестве с Университетом мировой экономики и дипломатии. Договариваясь об организации сегодняшнего мероприятия, мы решили пригласить к участию коллег из других вузов, близких нам по профилю и опыту. Благодарю всех, кто подключился к работе!", - открыл заседание ректор УрГЭУ Яков Силин.

"Узбекистан старается использовать все свои возможности, чтобы максимально безболезненно выбраться из кризиса, связанного с пандемией, поэтому для нас очень важен опыт крупнейшей экономики в мире - российской. Мы стараемся передать нашим студентам соответствующие рекомендации, весь наш опыт в борьбе с последствиями коронавируса. Благодарим УрГЭУ за активность и желание сотрудничать", - заявил проректор по международным связям УМЭД МИД республики Узбекистан Саидмухтар Саидкасымов.

Заседание продолжилось выступлением президента Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина. Он представил доклад о влиянии эпидемии коронавируса на состояние экономики регионов и государства.

"Кризис, который сейчас происходит, имеет очень специфический характер, так как он затронул все страны в мире. Соответственно, выбраться из него можно только сообща. Очень важно сейчас к этому комплексу медицинских, социальных и экономических проблем не добавлять новые, связанные с ограничениями, санкциями и экономическими войнами. Мы должны учиться друг у друга и развивать взаимную поддержку", - резюмировал свой доклад Андрей Беседин.

"Несмотря на коронакризис, в Узбекистане продолжается динамическое развитие экономики. Необходимо обеспечить разработку и реализацию адекватных мер макроэкономической политики, основанных на принципах устойчивого развития. Важное значение имеет усиление взаимодействия в регионе, включая разработку новых механизмов, стимулирующих рост взаимной торговли; преодоление зависимости от импорта медицинского оборудования; обеспечение медицинскими препаратами", - отметила заведующая кафедрой экономической теории Университета мировой экономики и дипломатии Лайло Ташпулатова.

"Национальная туристическая отрасль в России может получить большое развитие в период пандемического кризиса, так как путешественники ищут замену международному туризму. Разные страны предпринимают меры по стимулированию спроса на внутренний туризм: субсидии, ваучеры, система кэшбека. Важным аспектом стала и гарантия безопасности в путешествиях. Здесь мы можем ориентироваться на опыт Узбекистана, где введена система ваучеров. Если турист заболеет коронавирусом во время путешествия по стране, он может получить ваучер-компенсацию на 3 тысячи долларов", - рассказала заведующая кафедрой туристического бизнеса и гостеприимства УрГЭУ Ольга Ергунова.

Проректор по науке и международным связям Казахской Академии труда и социальных отношений Гайни Муханова в своем докладе представила методы поддержки социального благосостояния и противостояния экономическому кризису в Казахстане.

"Найти новые точки роста, поддержки населения, его благосостояния, предпринимательства. Для преодоления экономического кризиса необходим рост ВВП, сдерживание инфляции, повышение уровня жизни населения, модернизация системы социальной помощи. За время пандемии мы отметили рост бедности населения, усиление социальной напряженности. Эти проблемы стоят сейчас перед многими странами, и нам всем придется их решать", - уверена она.

На конференции было отмечено, что проблема негативного влияния пандемии коронавируса на глобальную экономику стоит очень остро по всему миру. Многие сферы общественной жизни остаются в кризисе, поэтому необходимо обсуждать все возникшие проблемы и трудности, в сотрудничестве с разными странами находить пути решения и обмениваться опытом: от международной экономики до социальной сферы, от финансовой политики до защиты малого и среднего бизнеса.

"Спасибо за обстоятельную аналитику, собранную статистику или глубокий анализ данных. Уверен, что полученную сегодня информацию будет интересно изучить не только ученым УрГЭУ, но и нашим коллегам в других странах. По итогам конференции мы выпустим сборник докладов на нескольких языках", - пообещал в завершение встречи Яков Силин.

Как заверили в вузе, УрГЭУ будет продолжать вести активную работу по расширению сотрудничества с университетами республики Узбекистан по самым различным направлениям.