Лавина в Домбае могла сойти из-за принудительного спуска

Стала известна предварительная причина схода лавины на горнолыжную трассу на горе Мусса-Ачитала в Домбае (Карачаево-Черкесия). В противолавинной службе РИА Новости сообщили, что снег мог сойти после сейсмического воздействия от спущенной принудительно лавины в другом очаге.

Между тем, в МЧС сообщили о наращивании группировки спасателей, работающих на поиске пропавших горнолыжников. Ранее в пресс-службе министерства сообщили, что под завалами могут находиться от 4 до 12 человек.

"В настоящее время к работам на склоне привлечено более 50 человек. Всего для поиска пострадавших будет привлечено 172 человека", - сообщили в ведомстве.

По свидетельствам очевидцев, лавина снесла несколько строений на горе.