Югра готовится к массовым беспорядкам в Крещение? Росгвардия переходит в усиление

Сотрудники Росгвардии по ХМАО-Югре совместно с коллегами из правоохранительных органов обеспечат охрану общественного порядка в период проведения Крещенских праздников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе местной Росгвардии.

В Ханты-Мансийске и Нижневартовске сотрудники ОМОН также проверят места проведения религиозных мероприятий. Всего посты охраны будут организованы на 12 религиозных объектах округа. Также организовано дежурство пеших патрулей и экипажей групп задержания вневедомственной охраны, которые будут максимально приближены к местам массового скопления людей.

На всякий случай предусмотрен дополнительный резерв, включающий в себя сотрудников ОМОН и СОБР.