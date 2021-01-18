Переболевший коронавирусом Сергей Лавров подумывает привиться от COVID-19

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что подумывает о прививке от коронавируса, несмотря на то, что уже переболел этой инфекцией.

"Я уже осуществил несколько визитов осенью 2020 года, принимал в Москве гостей. Потихоньку, с соблюдением всех мер предосторожности. У меня – антитела, потому что я перенес в легкой форме коронавирус. Но сейчас я услышал, что специалисты советуют даже тем, кто перенес инфекцию, сделать прививку. Сейчас я собираюсь посоветоваться об этом с врачом", - заявил Лавров на пресс-конференции.

Между тем, сегодня на брифинге вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова рекомендовала переболевшим коронавирусом пока воздержаться от вакцинации. При этом она отметила, что случаи повторного заболевания хоть и крайне редко, но встречаются.