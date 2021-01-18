Озвучена дата, когда объявят о старте "второго сезона" выборов главы Сургута

Дума Сургута утвердила дату следующего заседания, на котором объявят о старте конкурса по выборам мэра, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, сегодня депутаты экономической столицы Югры должны были выбрать главу Сургута. Однако этого не случилось, потому что из десятков кандидатов во второй этап прошёл только один кандидат. По закону, в этом случае конкурс признают несостоявшимся и объявляют его заново.

Спикер думы Надежда Красноярова предложила убрать из повестки вопрос о выборах мэра, поскольку конкурс не состоялся.

"Конкурс прошёл, его признали недействительным. Решение принято в результате работы комиссии. То есть, если те, кто отстранён, получат решения об этом, подадут в суд, сказав, что правильно подали бумаги, как быть? А у нас уже убран вопрос. Надо подойти к нему через сутки, когда бумаги будут на руках", - сказал один из кандидатов на пост главы, депутат Евгений Барсов.

Красноярова поблагодарила Барсова за участие в конкурсе.

"Если кто-то, кто участвовал, будет в суде доказывать правоту, будем смотреть и собираться снова в случае необходимости. Когда будет решение суда, будем его исполнять", - сказала она.

Присутствовавшая на заседании юрист отметила, что конкурс признан несостоявшимся. Оснований для рассмотрения вопроса избрания главы нет. Если суд отменит или изменит решение комиссии, дума соберётся вновь. Красноярова внесла в думу предложение исключить вопрос "Об избрании главы города". 22 депутата из 23 проголосовали "за", один был против. Следующее заседание думы, на котором объявят конкурс на должность главы города, состоится 29 января, уточнила Красноярова.