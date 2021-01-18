18 Января 2021
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Общество Ямало-Ненецкий АО
(2021) | Фото: Газпром нефть

Ямальские нефтяники передали тундровикам вездеход

Компания "Газпромнефть-Развитие" приобрела для нужд жителей Ямальского района вездеход "Трэкол". Община коренных малочисленных народов Севера "Харп" будет использовать его для организации медицинской помощи, а также для доставки продуктов питания и предметов обихода в места постоянного проживания оленеводов.

Как рассказали Накануне.RU в компании, транспортное средство приобретено в рамках комплексной программы "Газпром нефти" по противодействию распространению COVID-19 "Антивирус". Вездеходы "Трэкол" широко применяются на Крайнем Севере в условиях полного бездорожья и могут передвигаться по моховому покрову тундры, не повреждая его. 

"В Ямальском районе "Газпромнефть-Развитие" реализует крупный проект "Газ Ямала". Его неотъемлемый элемент – социальные инвестиции и наше сотрудничество как с местными органами власти, так и с тундровиками. Значительная часть этой работы сегодня – участие компании в защите ямальцев от коронавирусной инфекции", – подчеркнул руководитель дирекции по крупным проектам "Газпром нефти", генеральный директор "Газпромнефть-Развития" Айдар Сарваров.  

Соглашение об оказании помощи жителям Ямальского района в период пандемии было подписано летом 2020 года. Помимо приобретения вездехода компания профинансировала и другие мероприятия по противодействию распространению вируса, включая закупку средств индивидуальной защиты и расходных материалов.

"Община "Харп" занимается традиционными видами хозяйственной деятельности и является одной из самых многочисленных в районе – сейчас она объединяет более 300 кочующих семей. Для усиления мер безопасности сегодня особенно важна адресная помощь, а также возможность оперативно реагировать на изменения ситуации и обеспечивать своевременное прибытие медиков", – прокомментировал глава Ямальского района Андрей Кугаевский.

 

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Ямальские нефтяники передали тундровикам вездеход

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Теги: Газпром нефть, вездеход, тундровик



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