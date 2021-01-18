Депутат думы Югры будет драться с бывшим бойцом UFC Али Багаутиновым

Депутат думы Югры, бывший чемпион мира по боксу Руслан Проводников будет драться с бывшим бойцом UFC Али Багаутиновым, передает корреспондент Накануне.RU.

О вызове на поединок сообщил сам парламентарий на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".



"Вчера узнал, что мне бросил вызов встретиться в боксерском поединке боец смешанных единоборств Али Багаутинов. Ну что ж, настоящий боец ни один вызов не оставляет без ответа. Поэтому, Али, с большим уважением к тебе, принимаю твой вызов", - заявил он.

Когда состоится поединок и что предшествовало вызову пока неизвестно.