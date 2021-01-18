18 Января 2021
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Происшествия В России Северо-Кавказский ФО
(2006) | Фото: all-photo.ru

В Домбае на горнолыжную трассу сошла лавина – под завалами могут находиться более десятка человек

В курортном поселке Домбай (Карачаево-Черкесия) на горе Мусса-Ачитала на горнолыжную трассу сошла лавина. По данным Telegram-канала "112", под снежными завалами может находиться десять человек, среди них дети. Источник же ТАСС сообщил о 12-ти пропавших.  

"Произошел сход снежной лавины на горнолыжную трассу. По предварительной информации под лавину попали два вагончика пункта проката горнолыжного снаряжения, повреждено кафе. По предварительной информации в момент схода лавины могло находиться от 4 до 12 человек. Проводится обследование тела лавины, работают спасатели", - говорится в сообщении федерального МЧС.

Между тем, накануне республиканское управление МЧС опубликовало предупреждение от ФГБУ Северо-Кавказкой ВС, согласно которому "в период с 18 часов 18 января до 18 часов 19 января в горах КЧР выше 2000 метров лавиноопасно".

"Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением в горных и предгорных районах: автомобильных дорог федерального и местного значения, канатных дорог, строений, линий связи и электропередач; травматизмом туристов вне горнолыжных трасс, спортсменов в районах схода снежных лавин", - говорится в сообщении спасательной службы.

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В Домбае на горнолыжную трассу сошла лавина – под завалами могут находиться более десятка человек

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Теги: лавина, горнолыжная трасса, домбай, мусса-ачитара



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