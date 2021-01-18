Россия высылает двух нидерландских дипломатов

Россия высылает двух нидерландских дипломатов, сообщает МИД РФ. Они должны покинуть страну в течение двух недель.

Ведомство вызвало к себе временного поверенного в делах Нидерландов в России. Ему заявлен протест из-за объявления персонами нон грата двух российских дипломатов в декабре.

Москва, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать двух сотрудников посольства Нидерландов.

Напомним, в Нидерландах российских дипломатов обвинили в шпионской деятельности на территории страны. Обвинение вынесла служба общей разведки и безопасности страны.

По информации Нидерландской телерадиовещательной корпорации (НТК), обвиняемыми были сотрудники Службы внешней разведки. В Нидерландах они занимались сбором различных данных в сфере высоких технологий как искусственный интеллект, полупроводники и нанотехнологии.