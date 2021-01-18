ГИБДД: В Екатеринбурге выросло число аварий по вине таксистов

В Екатеринбурге увеличилось число аварий по вине водителей такси. Об этом Накануне.RU сообщили в городской ГИБДД.

Согласно статистике, в 2020 году на территории столицы Урала произошло 111 ДТП с участием такси, в 59 из них пострадали люди. Три человека погибли, 89 были ранены.

По данным Госавтоинспекции, рост по числу аварий с пострадавшими составил 9,3%. Как отмечают в ведомстве, основными причинами ДТП по вине таксистов являются неправильный выбор дистанции, а также несоответствие очередности проезда и скорости конкретным дорожным условиям.

В прошлом году сотрудниками ГИБДД совместно с министерством транспорта и народного хозяйства Свердловской области было проведено 45 рейдов по легковым такси. Составлено 352 административных материала в отношении водителей, в том числе за незаконную установку символики такси - 138 материалов.

В Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют пользоваться услугами официальных таксомоторных предприятий. Эти организации имеют в штате медработников и ответственных должностных лиц, которые контролируют эксплуатацию транспорта, его выпуск на линию и состояние водителей.

Как сообщало Накануне.RU, в выходные в Екатеринбурге был задержан пьяный таксист, устроивший массовое ДТП. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.