18 Января 2021
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Татьяна Голикова, деловой завтрак на ПМЭФ-2019 (2019) | Фото: forumspb.com

В первом квартале планируется привить от коронавируса 20 миллионов россиян - Голикова

Власти собираются привить в России 68,6 млн человек – это примерно 60% населения без учета переболевших и детей до 18 лет. Об этом на брифинге в понедельник сообщила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова. Она привела мнение ученых, которые считают массовую вакцинацию "необходимым условием перехода к управляемости инфекцией".

Впрочем, и об управляемости ситуацией, и о начале массовой вакцинации российские власти уже заявляли не единожды.

Вице-премьер рассказала, что в первом квартале планируется вакцинировать в России около 20 млн человек. С учетом того, что в январе в гражданский оборот поступит всего лишь чуть более 2 млн доз вакцины, вероятно "еще более масштабная вакцинация" придется на начало весны.

По словам Голиковой, до конца марта у россиян почти не будет альтернативы – массовое производство пока налажено только для вакцины "Спутник V", с февраля планируется начать масштабное производство вакцины от центра "Вектор" – "ЭпиВакКороны".

Голикова дала и несколько комментариев по поводу самой болезни. По информации вице-премьера, повторно коронавирусом люди заболевают крайне редко, тем не менее, такие случаи уже официально зарегистрированы. Ну а переболевшим COVID-19 Голикова порекомендовала не торопиться с прививкой от коронавируса.

Напомним, сегодня о возможности вакцинации от COVID-19 сказал коллега Голиковой – министр иностранных дел России Сергей Лавров. На пресс-конференции он сообщил, что является обладателем иммунитета, выработанного во время легкой формы болезни. "Но буквально вчера я услышал, что специалисты рекомендуют прививаться даже тем, кто переболел. Сейчас буду обсуждать это со своим врачом", - сказал Лавров.

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В первом квартале планируется привить от коронавируса 20 миллионов россиян - Голикова

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Теги: татьяна голикова, вакцинация, вакцина, сергей лавров



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