"Ждём-с". Срыв выборов мэра Сургута объяснили отсутствием "оптимального" кандидата

Сегодня в Сургуте сорваны выборы мэра – документы верно оформил только один участник гонки, Артур Романов. Теперь дума должна будет объявить о начале нового конкурса. Эксперты полагают, что причина может быть в том, что "настоящий" кандидат, который устроил бы все группы влияния, ещё не найден, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, изначально было 66 кандидатов, потом шестеро забрали документы. Из 60 оставшихся сегодня на регистрацию пришли 32 участника конкурса. Двум из них отказано в регистрации из-за ограничения пассивного права. Из 30 оставшихся по итогам первого этапа – конкурса документов – бумаги оказались заполнены верно только у одного из них. Поскольку во второй этап прошло менее двух кандидатов, депутаты на заседании рассмотрят документ о назначении нового конкурса.

"Комиссия очень пристально смотрела на документы, поскольку основной кандидат так и не заявился. Когда мы говорим о новом конкурсе, можно говорить, что он тогда и появится. То есть Богач, полагаю, им не был. Думаю, говорить о придирках со стороны комиссии нельзя", - сказал Накануне.RU политолог Александр Безделов.

Его коллега Андрей Шуклин полагает, что теперь есть время на то, чтобы неторопливо найти кандидата, который устроил бы всех. На жизнь сургутян это не повлияет – администрация может работать "по инерции".

"Важно, чтобы тот, кто станет мэром, играл по соответствующим правилам и поддерживал тех, кто его поддерживает. В качестве потенциального кандидата могу назвать депутата думы Югры Андрея Филатова. Почему те, кто могут быть фаворитами кампании, не заявились сейчас? Они же тоже где-то задействованы. Повлияла и смерть первого замгубернатора Геннадия Бухтина", - сказал Накануне.RU Шуклин.

Заседание гордумы, на котором объявят новый конкурс, начнётся в 17.00.