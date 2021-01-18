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собрание оленеводов, КМНС (2019) | Фото: Голос Тундры

Коренным ямальцам предлагают встать на учет

На Ямале коренным малочисленным народам севера предлагают встать на учет: стартовал прием документов для включения в федеральный реестр, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

Подать заявление о себе и членах своей семьи можно почтовым отправлением в адрес Федерального агентства по делам национальностей, обратившись в общину. Документы заверят подписью руководителя и печатью организации. А также в филиалах Ассоциации "Ямал-Потомкам!". Там помогут заполнить заявление, сделать копии и передать пакет документов для отправки в Москву. Работает 13 консультационных пунктов.

Основная задача списка – возможность для коренных не предоставлять сведения о национальной принадлежности всякий раз, когда это требуется. Данные будут подгружаться автоматически из федеральной базы.

Сейчас в России 47 коренных малочисленных народов. Это более 300 тысяч человек.

Напомним, закон об учете КМНС, принятый Госдумой в третьем чтении 22 января 2020 г, позволит в скорейшее время решить вопрос межведомственного взаимодействия, помогать коренным народам решать проблемы по всем направлениям: образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения.

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Коренным ямальцам предлагают встать на учет

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Теги: Коренные малочисленные народы, учет, реестр, список, кмнс



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