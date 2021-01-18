В Екатеринбурге работники управляющей компании чистят крышу пятиэтажки без экипировки

Работники управляющей компании "РЭМП-Эльмаш" вышли очищать крышу пятиэтажки на ул. Восстания, 122 без какой-либо экипировки. Об этом в паблике Типичный Екатеринбург сообщил подписчик Орзу Памирский, который и снял на видео, как убирается снег с крыши соседнего дома.

По словам мужчины, заметив халатность рабочих к собственной жизни, он сразу же позвонил в управляющую компанию с требованием предоставить сотрудникам необходимое снаряжение. Однако и спустя час можно было наблюдать, как двое рабочих бесстрашно прохаживаются по крыше пятиэтажного здания, орудуя лопатой.

Помимо этого Орзу Памирский не заметил, чтобы здание было огорожено. Однако отмечает, что возможно ленты не видно из-за дальности съемки.

На момент публикации не удалось оперативно получить комментарий управляющей компании, однако в прокуратуре Свердловской области Накануне.RU пояснили, что в случае, если нарушения не будут устранены самой компанией, за дело возьмется департамент государственного жилищного и строительного надзора региона. В худшем случае, к делу присоединится и сама прокуратура.