18 Января 2021
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Общество Челябинская область
благоустройство набережной реки Миасс, Челябинск (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске на благоустройство общественных пространств направят 187 млн рублей

В Челябинске на благоустройство общественных пространств в 2021 году направят более 187 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

В рамках национального проекта "Формирование комфортной городской среды" в городе будут благоустроены 9 общественных и 49 дворовых территорий.

Так, в Калининском районе продолжат обустраивать зеленую зону отдыха, расположенную за Ледовой ареной "Трактор", а в Тракторозаводском – парк "Дружбы". В Курчатовском районе преобразится пешеходная зона от улицы Красного Урала до дома № 36 по Комсомольскому проспекту. Запланировано благоустройство набережной реки Миасс между улицей Красной Свердловским проспектом.

Будут благоустроены скверы "Сигнал", у ДК "Строителей", на пересечении улицы 50-летия ВЛКСМ и шоссе Металлургов, а также сквер по улице Кабанова. В 2021 году появится пешеходная зона по внешнему периметру горсада им. Пушкина.

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В Челябинске на благоустройство общественных пространств направят 187 млн рублей

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Теги: благоустройство, скверы, набережная,



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