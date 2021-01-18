18 Января 2021
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Политика В России Москва
Владимир Путин Михаил Фрадков (2021) | Фото: пресс-служба Кремля / Kremlin.ru

Путин встретился с экс-главой российского правительства Михаилом Фрадковым

Владимир Путин в понедельник встретился с Михаилом Фрадковым, экс-премьер-министром российского правительства, который ныне возглавляет аналитический центр – Российский институт стратегических исследований.

Фрадков рассказал, что сейчас подведомственная ему организация исследует конкуренцию – и в политике, и в экономике.

"Мы должны обеспечить интеграцию в экономическое пространство с наших позиций в условиях глобализации, цифровизации. И здесь, конечно, нас и Китай интересует, и Соединенные Штаты. Выстроить здесь свое место, мне кажется, очень важно, и с нашими соседями на постсоветском пространстве", - сообщил Фрадков.

По его словам, институт работает по 50 основным направлениям и, в последнее время начал развивать анализ внутрироссийских явлений по поручению Путина. Правда, на сайте института из последних чисто российских исследований значится только "Заступник земли Русской (к 800-летию со дня рождения Александра Невского)".

Владимир Путин Михаил Фрадков(2021)|Фото: пресс-служба Кремля / Kremlin.ru

"Вот эти вот современные сюжеты очень важны на сегодняшний день и для молодежи, потому что жизнь быстро идет и потерять темп тоже не хотелось бы, но и свои устои сохранить. Вы обращаете на это внимание, нам кажется, что это очень важно. Нужно для этого привлечь интеллектуальный потенциал экспертов. Хотим, чтобы институт стал публичной площадкой, чтобы эти вопросы и, возможно, другие обсуждать", -  сформулировал Фрадков.

70-летний Фрадков в разное время возглавлял министерство торговли РФ, Федеральную налоговую полицию, Службу внешней разведки РФ, был премьер-министром России с 2004 по 2007 гг.

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Путин встретился с экс-главой российского правительства Михаилом Фрадковым

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Теги: владимир путин, михаил фрадков, российский институт стратегических исследований



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