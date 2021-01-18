18 Января 2021
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Рабочий УГМК (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

Структура УГМК запатентовала шахтный кабель, способный выдержать вес автомобиля

Томский Научно-исследовательский кабельный институт (АО "НИКИ г. Томск", входит в "Холдинг Кабельный Альянс", объединяющий кабельные активы УГМК) получил патент на силовой гибкий шахтный кабель.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре Уральской горно-металлургической компании, усовершенствованная конструкция способна выдерживать разрывную нагрузку в полтора раза больше аналогов. Данным видом кабеля запитываются самоходные вагоны, при его эксплуатации неизбежен риск повреждения.

От горнорудных предприятий поступил запрос на усовершенствование конструкции с целью увеличения разрывной нагрузки. Сотрудники института совместно с технологами АО "Сибкабель", специализирующегося на шахтном кабеле в структуре "Холдинга Кабельный Альянс", нашли конструктивное решение.

Рабочий УГМК(2021)|Фото: Пресс-служба УГМК

"В изделии предусмотрен дополнительный элемент – сердечник, скрученный из высокопрочных арамидных нитей. Если ранее кабель выдерживал разрывную нагрузку менее тонны, то теперь – до полутора тонн. По сути, он способен выдержать вес легкового автомобиля. При этом срок эксплуатации кабеля увеличился в полтора-два раза", - рассказал начальник научно-технического отдела АО "НИКИ г. Томск" Сергей Окунев.

Запатентованная конструкция разрабатывалась около пяти месяцев. На данный момент выпущена опытная партия, которая будет передана на испытания потребителю. После опытной эксплуатации и положительного заключения продукция будет внедрена в производство.

"Выпуск продукции для горнорудной промышленности - одно из ключевых направлений деятельности АО "Сибкабель". При работе в труднодоступных условиях предъявляются повышенные требования к качеству и надежности кабельно-проводниковой продукции. Наши технологи во взаимодействии со специалистами НИКИ прорабатывают всевозможные варианты усовершенствования эксплуатационных характеристик КПП. Благодаря новым разработкам завод укрепляет взаимодействие с имеющимися партнерами и получает расширенные возможности выхода на новые рынки", - подчеркнул директор АО "Сибкабель" Алексей Жужин.

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Структура УГМК запатентовала шахтный кабель, способный выдержать вес автомобиля

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Теги: кабель, патент, УГМК



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