Николай Платошкин госпитализирован

Создатель движения "За новый социализм" Николай Платошкин, находящийся под домашним арестом, госпитализирован. Как сообщил его адвокат, это произошло 11 января, когда политик приехал в Следственный комитет знакомиться с материалами уголовного дела.

По словам защитника, у Платошкина диагностирован острый бронхит, в выходные ему стало хуже, было принято решение о госпитализации. В настоящее время Платошкин находится в стационаре.

Напомним, Платошкин был задержан 4 июня по подозрению в совершении преступлений сразу по двум статьям УК РФ - 212 УК РФ "Склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков" и 207.1 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан". Организацию "За новый социализм" следствие сочло "радикальным общественно-политическим движением".