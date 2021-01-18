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Происшествия В России
Николай Платошкин (2020) | Фото: Накануне.RU

Николай Платошкин госпитализирован

Создатель движения "За новый социализм" Николай Платошкин, находящийся под домашним арестом, госпитализирован. Как сообщил его адвокат, это произошло 11 января, когда политик приехал в Следственный комитет знакомиться с материалами уголовного дела.

По словам защитника, у Платошкина диагностирован острый бронхит, в выходные ему стало хуже, было принято решение о госпитализации. В настоящее время Платошкин находится в стационаре.

Напомним, Платошкин был задержан 4 июня по подозрению в совершении преступлений сразу по двум статьям УК РФ - 212 УК РФ "Склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков" и 207.1 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан". Организацию "За новый социализм" следствие сочло "радикальным общественно-политическим движением".

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Николай Платошкин госпитализирован

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Теги: николай платошкин, госпитализация



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