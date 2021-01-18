"Голосование на пеньках бледнеет на фоне того, что сделали с избирательной системой в США"- Лавров

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров считает, что политический и общественный кризис в США в той или иной степени отражается на других странах.

"Мне не доставляет удовольствия наблюдать то, что сейчас происходит в США. Но это слишком огромная страна, чтобы забыть про нее – все, что там происходит, будет отражаться на всем мире. Это серьезная проблема, и я искренне желаю американцам с ней разобраться", - сказал министр на пресс-конференции.

Он добавил, что человечество проходило через периоды репрессий в разной форме. "Я не думаю, что человечество настолько беспамятно, что так быстро забывает периоды такой своей истории. Память человеческая коротка, но у нас есть учебники истории. Но молодежь надо учить, а то новое поколение может решить, что ничего и не было, кроме твиттера и фэйсбука", - отметил Лавров, говоря о некоторых решениях властей США, которые многие называют репрессиями.

Он также прокомментировал прошедшее голосование в США, упомянув, что Россию критиковали за многодневное голосование и голосование вне избирательных участков (так называемое "голосование на пеньках"): "Голосование на пеньках – это бледнеет на фоне того, что сделали с системой голосования в США. СМИ и соцсети играли на стороне только одной партии. Но, повторюсь, это проблемы только США. Борьба с инакомыслием – налицо. А ведь это то, против чего всегда выступали наши западные коллеги".