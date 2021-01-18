"Голосование на пеньках бледнеет на фоне того, что сделали с избирательной системой в США"- Лавров

18 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Задержание "пациента": неразбериха в "башнях"?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России За рубежом Москва
Джо Байден (2020) | Фото: twitter.com/joebiden

"Голосование на пеньках бледнеет на фоне того, что сделали с избирательной системой в США"- Лавров

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров считает, что политический и общественный кризис в США в той или иной степени отражается на других странах.

"Мне не доставляет удовольствия наблюдать то, что сейчас происходит в США. Но это слишком огромная страна, чтобы забыть про нее – все, что там происходит, будет отражаться на всем мире. Это серьезная проблема, и я искренне желаю американцам с ней разобраться", - сказал министр на пресс-конференции.

Он добавил, что человечество проходило через периоды репрессий в разной форме. "Я не думаю, что человечество настолько беспамятно, что так быстро забывает периоды такой своей истории. Память человеческая коротка, но у нас есть учебники истории. Но молодежь надо учить, а то новое поколение может решить, что ничего и не было, кроме твиттера и фэйсбука", - отметил Лавров, говоря о некоторых решениях властей США, которые многие называют репрессиями.

Он также прокомментировал прошедшее голосование в США, упомянув, что Россию критиковали за многодневное голосование и голосование вне избирательных участков (так называемое "голосование на пеньках"): "Голосование на пеньках – это бледнеет на фоне того, что сделали с системой голосования в США. СМИ и соцсети играли на стороне только одной партии. Но, повторюсь, это проблемы только США. Борьба с инакомыслием – налицо. А ведь это то, против чего всегда выступали наши западные коллеги".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Голосование на пеньках бледнеет на фоне того, что сделали с избирательной системой в США"- Лавров

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: сергей лавров, голосование на пеньках, репрессии



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети