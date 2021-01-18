В Тюменской области организована проверка по факту ДТП с участием школьного автобуса

Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проверку по факту аварии, участником которой стал школьный автобус.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, ДТП произошло сегодня днем в деревне Якуши Тюменского района. Помимо школьного автобуса, который вместе с 17 детьми направлялся из Чикчинской школы, участником аварии также стал автомобиль Cadillac. Никто из школьников не пострадал.

По поручению Московских, прокуратура Тюменского района проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке детей и профилактике дорожно-транспортных происшествий. При наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.