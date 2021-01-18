Аспиранта-анархиста приговорили к шести годам колонии за дымовую шашку в офисе "ЕР"

Головинский суд Москвы приговорил аспиранта-математика МГУ Азата Мифтахова к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. О таком наказании просила прокуратура. Остальные фигуранты дела, которых обвинение назвало пособниками 27-летнего математика-анархиста, получили условные сроки, передает РИА Новости.

Суд должен был вынести свое решение еще неделю назад, но тогда оглашение перенести на 18 января.

На прошлой неделе к суду пришли более сотни человек – поддержать Мифтахова.

Молодой человек обвинялся в нападении на офис "Единой России" в январе 2018 года. По версии обвинения, он вместе с сообщниками бросил в разбитое окно офиса дымовую шашку. Спустя год после происшествия Мифтахова задержали по подозрению в изготовлении взрывчатки.

Мифтахов заявлял, что его дело является политически мотивированным и оно стало местью силовиков за участие в оппозиционных акциях. Он не скрывает, что был участником анархистского движения, но вину в нападении не признает.