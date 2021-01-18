18 Января 2021
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ковид-госпиталь, медицина, больница, коронавирус, палата, кислород, ивл (2020) | Фото:пресс-служба Воронежской городской думы

Койки для ковидных больных начнут сворачивать в Подмосковье

Ситуация с COVID-19 в Московской области улучшается, в регионе с 25 января начнут работу по сворачиванию коек для пациентов с коронавирусом.

Как заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, речь идет о коечных местах в Реутове, Бронницах, Щелкове, Воскресенске, также к стандартному режиму работы вернется родильный дом в Балашихе.

Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова сообщила, что всю прошедшую неделю наблюдалась устойчивая тенденция к снижению госпитализаций, передает ТАСС.

Ранее власти Подмосковья отменили рекомендательный режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Режим обязательной самоизоляции был введен 2 ноября, затем он стал рекомендательным.

Также в гостиницы Подмосковья c 13 января можно будет заселяться без справки об отрицательном ПЦР-тесте. Запрет очного обучения для студентов вузов в Московской области продлен до 6 февраля.

Московская область находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу случаев коронавируса.

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Койки для ковидных больных начнут сворачивать в Подмосковье

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Теги: койки, подмосковье, ковидные больные



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