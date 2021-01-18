18 Января 2021
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Ольга Васильева, Парламентские слушания о повышении качества образования в Госдуме (2019) | Фото: Госдума РФ

Васильева: Геймификация образования вредна

Председатель попечительского совета Российской академии образования, экс-министр просвещения Ольга Васильева рассказала на радио "Вести ФМ" о том, что цифровая персонализация образования, о которой постоянно говорят цифровизаторы образования, сомнительна.
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Поводом для беседы послужило выступление главы "Сбербанка" Германа Грефа на Гайдаровском форуме, где он снова призвал и дальше менять образование под предлогом изменения мира. По его словам, главное - создать среду, в которой ребенок "будет получать удовольствие от образования". Это сможет сделать искусственный интеллект и его платформа "Сберкласс", которая сделает образование персонализированным, а это и есть "главный мировой тренд".

Васильева рассказала, что персонализация образования, или индивидуальный подход, - это давно известный прием. Но то, как ее сейчас продвигают: геймификация, цифровизация, мультипликация, - это недопустимо.

"Вы меня хоть сто раз убеждайте, что тренд за мультипликацией и цифровизацией, я в это никогда не поверю. Если ребенок не умеет читать, потому что он не усидчив, а усидчив только перед компьютером, у меня насчет него большие сомнения. Никто из великих ученых, философов, педагогов никогда ни отрицал фактические знания. Ни одна образовательная система в мире не работает так, чтобы ребенку было только в удовольствие учиться. Так не бывает. Только через тернии к звездам", - сказала Васильева.

Она отметила, что подобрать индивидуальный подход - это и есть одна из задач учителя. И только в процессе личностного обучения человек как раз и становится человеком. А в начальной школе использование гаджетов и компьютеров вообще должно быть сведено к минимуму ради сохранения здоровья детей, подчеркнула экс-министр.

Васильева раскритиковала идею отменить экзамены и использовать искусственный интеллект для оценивания людей.

"Образование - это государственное дело, это национальная безопасность. А говорить о том, что сейчас новые вызовы... Покажите мне эти вызовы. Расскажите, как ваша [индивидуальная] траектория работает. И сравните знания детей, которые занимались в экспериментальных школах, со знаниями других детей. Все должно строиться на научном подходе. А не "я так хочу, потому что тренд мирового образования - игра", - заключила Васильева.

Ранее она рассказала о том, как цифровизация обучения приводит к атрофии мышления: "Человек, который привязан к гаджетам, утрачивает очень важную для всех нас функцию - возможность заглядывать вперед и ставить цели".

Ранее член экспертно-консультативного совета по вопросам семейного права Совета Федерации, эксперт общественного уполномоченного по защите семьи Анна Швабауэр рассказала, что в мае 2020 года Минпросвещения выпустило рекомендации по обучению детей по персонализированным планам, что является угрозой национальной безопасности. Там написано про обучение в облаке, геймификацию образования, использование соцсетей в обучении. Искусственный интеллект будет обеспечивать логистику персонального учебного расписания, симулировать учителя и создаст обучающих компаньонов на всю жизнь. Также он будет отслеживать эмоциональное состояние ученика и передавать результаты слежки определенным лицам.

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Васильева: Геймификация образования вредна

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Теги: цифровизация, образование, Ольга Васильева



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