На Крещение в Свердловской области откроют 112 купелей

На Крещенские купания в Свердловской области оборудованы 112 купелей, в том числе две искусственные. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.

В частности, в Екатеринбурге оборудованы 18 купелей, одна из которых искусственная. Сегодня специалисты ГИМС ведут массовую проверку купелей. До начала Крещенских купаний она будет завершена.

Как отметили в МЧС, безопасность крещенских купаний на водоемах Свердловской области будут обеспечивать более 1,5 тысяч человек: спасатели, полиция, Росгвардия, медики и другие. Начиная с 18 часов 18 января и до 24 часов 19 января они будут дежурить в местах проведения массовых крещенских купаний.

При патрулировании водоемов специалисты МЧС особое внимание будут уделять выявлению несанкционированных купелей. Как заверили в ведомстве, при их обнаружении будут приняты оперативные меры по ликвидации.

Напомним, на Среднем Урале не будут вводить дополнительные ограничения на Крещение из-за коронавируса. Между тем, Русская православная церковь не рекомендует верующим в этом году участвовать в традиционных крещенских купаниях.