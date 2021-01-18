18 Января 2021
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Общество Свердловская область
ВИЗ, прорубь, подготовка, крещение (2018) | Фото: Накануне.RU

На Крещение в Свердловской области откроют 112 купелей

На Крещенские купания в Свердловской области оборудованы 112 купелей, в том числе две искусственные. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.
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В частности, в Екатеринбурге оборудованы 18 купелей, одна из которых искусственная. Сегодня специалисты ГИМС ведут массовую проверку купелей. До начала Крещенских купаний она будет завершена.

Как отметили в МЧС, безопасность крещенских купаний на водоемах Свердловской области будут обеспечивать более 1,5 тысяч человек: спасатели, полиция, Росгвардия, медики и другие. Начиная с 18 часов 18 января и до 24 часов 19 января они будут дежурить в местах проведения массовых крещенских купаний.

При патрулировании водоемов специалисты МЧС особое внимание будут уделять выявлению несанкционированных купелей. Как заверили в ведомстве, при их обнаружении будут приняты оперативные меры по ликвидации.

Напомним, на Среднем Урале не будут вводить дополнительные ограничения на Крещение из-за коронавируса. Между тем, Русская православная церковь не рекомендует верующим в этом году участвовать в традиционных крещенских купаниях.

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На Крещение в Свердловской области откроют 112 купелей

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Теги: Крещение, купели, МЧС, Свердловская область



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