18 Января 2021
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школьные парты, пустой класс, дистанционка, дистант, каникулы, дистанционное обучение (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Пермский государственный национальный исследовательский университет полностью ушел на дистант

Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) с сегодняшнего дня переходит на дистанционный режим работы, передает корреспондент Накануне.RU.

Решение принято в связи с аварийным отключением воды, говорится на официальной странице университета в соцсетях. Проблемы с водой начались в выходные. В зависимости от этажности в разных корпусах - разная обстановка, в одних - слабый напор, в других - воды нет вообще.

Ведутся восстановительные работы. По данным пресс-службы вуза, причина, вероятно, кроется не в коммуникациях кампуса вуза — в "Новогор-Прикамье" заявляли, что низкое давление воды наблюдается в районе станций Пермь II и Пермь-Сортировочная.

Точные сроки завершения аварийно-восстановительных работ пока не известны.

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Пермский государственный национальный исследовательский университет полностью ушел на дистант

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Теги: Пермский государственный национальный исследовательский университет, вода, дистанционное обучение



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