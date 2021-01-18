"Я слышал, что в США пригрозили заблокировать Telegram – это будет интересно" – Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал создание в США "цирового ГУЛАГа".

"Я уже слышал, что [США] пригрозили телеграмм лишить возможности предоставлять свои услуги – это будет интересно… У США есть обязательства – они участники конвенции о защите прав человека и основных свобод. Говорить, что Google, Facebook никаких обязательств не имеют - это смешно, государство должно за них отвечать. Если США не обеспечат подчинение свободе слова и своей Конституции деятельность нарушителей, тогда Штаты просто предъявят себя миру в ином виде, нежели в образе борца за демократию. Это проблема американского общества. Если США не справятся, мы должны быть готовы к провалу американского государства", - заметил министр во время пресс-конференции.

"В США был растоптан принцип равного доступа к информации. Сейчас это все пытаются загнать под ковер, вроде как Трампу восстановили доступ в твиттере. Но речь-то не о Трампе. Государство с треском провалилось в вопросе равного доступа к информации. То, что корпорации не подписывали никаких актов, это все от лукавого. В международных пактах, подписанных США, записана обязанность государства обеспечивать на своей территории равный доступ к информации", - добавил Лавров.