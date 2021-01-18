18 Января 2021
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первоклашки рюкзак портфель школьники (2012) | Фото:

В мэрии Нижнего Тагила рассказали о причинах холодных школьных классов

В мэрии Нижнего Тагила разъяснили, почему местные школьники вынуждены заниматься в своих классах, не снимая верхней одежды. Как следует из ответа, присланного в редакцию Накануне.RU, проблемы с работой систем отопления в школах и детских садах чаще всего заключаются не в состоянии инженерных сетей, а в значительных теплопотерях через деревянные окна, и плинтуса. Во избежание этого необходим комплекс мер по энергосбережению.

На данный момент, мониторинг ситуации ведется практически по всем школам и детским садам Нижнего Тагила. Что же касается отдельных школ, родители учеников которых сетовали на холодные кабинеты, в работе их инженерных сетей также не выявлено нарушений.

В учебном учреждении № 69 обследование инженерных сетей было проведено в декабре 2020 г., а плановые работы будут реализованы в течение января и февраля текущего года.

В школе № 1 плановый ремонт систем отопления проводился в прошлом году и касался тех тонких участков, которые были выявлены на момент обследования. Была произведена замена радиаторов и системы отопления на сумму 220 тысяч рублей. Низкие наружные температуры, которые держались больше недели, выявили и другие проблемы, которые решаются в текущем режиме.

"В прошлом году организован специальный отдел по обследованию инженерных сетей подведомственных учреждений (школ, детских садов и учреждений дополнительного образования). Составлен календарный план-график обследований, а также проведения текущих ремонтов. Кроме того, специалисты проводят мониторинг работы систем отопления при пиковых значениях минусовых температур, на основании которого принимаются решения по локальному устранению выявленных проблем", - пояснили в мэрии.

Напомним, что температура кабинета начальных классов в школе №1 имени Н.К. Крупской колебалась от 8 до 12 градусов тепла при норме в 17-18 градусов. При этом в школе №30 ситуация не лучше. На данный момент некоторые из родителей предлагают перевести детей обратно на дистант до решения проблемы. Другие настаивают на переводе в более теплые кабинеты, однако не во всех школах это представляется возможным.

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В мэрии Нижнего Тагила рассказали о причинах холодных школьных классов

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Теги: Нижний Тагил, школьники, погода, холодные классы, мэрия



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Ранее 18.01.2021 09:14 Мск Школьники Нижнего Тагила вынуждены заниматься в холодных классах

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