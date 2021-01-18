Россия не намерена включать Нагорный Карабах в свой состав - Лавров

Сергей Лавров не стал комментировать сроки, в которые может быть окончательно определен статус Нагорного Карабаха. Он отметил, что пока у этих территорий есть статус контролируемых российскими миротворцами, и этого вполне достаточно для обеспечения мирного процесса.

Глава Министерства иностранных дел также прокомментировал "экзотичную" версию о возможности включения Нагорного Карабаха в состав Российской Федерации: "У нас таких мыслей даже близко нет, чтобы включить Карабах в состав России. Мы будем способствовать нахождению такого варианта, который обеспечит мир на этой земле", - отметил министр.