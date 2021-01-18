18 Января 2021
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Общество Курганская область
Вадим Шумков (2020) | Фото: Накануне.RU

"У региона будет другое лицо". Полпред президента в УрФО высоко оценил индустриальные парки Зауралья

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев во время визита в Курган высоко оценил промышленный потенциал региона и тот факт, что в индустриальных парках работают местные жители, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"У Кургана всегда был серьёзный потенциал промышленного производства и науки, его сопровождающей, обеспечение нефтегазового комплекса севера Тюменской области. В индустриальных парках, где мы сегодня были, работают не приезжие, а местные жители. И молодёжь, и более старшее поколение. Это очень важно", - сказал Якушев.

Также он отметил, что тем для обсуждения с губернатором Вадимом Шумковым будет много.

"Вопросы будем обсуждать все – коронавирус, реализация нацпроектов по итогам 2020 и планов на 2021 г. Естественно, будем – особенно сегодня – говорить о развитии экономики, индустрии в Курганской области, созданию новых рабочих мест. Не оставим без внимания и безработицу", - сказал Якушев.

Также темой разговора станет социальная сфера.

"Что касается изменений по сравнению с прошлыми визитами, надо говорить в целом о регионе, а не конкретно о Кургане, например. Вижу хорошую динамику. Далеко не во всех регионах набран такой темп развития и экономики, и социальной сферы, и жилищного строительства. Сегодня благоустраивают и малые города, и райцентры. Если область также будет развиваться, к 2024 г. она будет иметь другое лицо", - сказал Якушев.

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"У региона будет другое лицо". Полпред президента в УрФО высоко оценил индустриальные парки Зауралья

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Теги: Владимир Якушев, Вадим Шумков, совещание



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