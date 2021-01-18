18 Января 2021
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Спорт Свердловская область
Петр Ян проводит семинар в Коркино (2020) | Фото: Пресс-служба клуба &quot;Архангел Михаил&quot;

В Екатеринбурге после чемпионства Петра Яна увеличилось число желающих заняться ММА

Академия единоборств РМК подвела итоги 2020 года. Популярность смешанных единоборств в Екатеринбурге заметно выросла.
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Напомним, что прошлым летом в столице Урала появился чемпион UFC, сильнейшей лиги мира по ММА. Боец Петр Ян одержал досрочную победу над легендарным бразильцем Жозе Альдо и стал вторым обладателем титула из России - первым был Хабиб Нурмагомедов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Академии единоборств РМК, эта победа дала своеобразный толчок для развития единоборств в Екатеринбурге, и секции по ММА практически моментально заполнились молодежью. По словам генерального директора Академии Евгения Звездникова, в спортивном комплексе были добавлены новые временные слоты, чтобы удовлетворить спрос.

"Смешанные единоборства в принципе последние несколько лет популярны, но в основном это выражалось в просмотре турниров. Победа Пети стала катализатором для многих ребят: тренироваться в одном зале с чемпионом UFC может далеко не каждый. В какой-то момент нам пришлось добавить тренировочные часы, чтобы принять всех", - рассказал Звездников.

Петр Ян, Игорь Алтушкин(2020)|Фото: Пресс-служба бойцовского клуба "Архангел Михаил"

Сейчас в Академии единоборств РМК проходит 15 тренировок по ММА в неделю, помимо 12 тренировок профессиональной команды. Кроме того, подтянулись и ударные и смежные дисциплины: количество детей в карате, кикбоксинге, тайском боксе, боксе и джиу-джитсу постоянно растет. В отличие от смешанных единоборств, в этих направлениях постоянно проводятся любительские соревнования. В 2020 году эти спортсмены Академии завоевали 402 медали на соревнованиях федерального и регионального уровня. На греко-римскую борьбу, дзюдо и тяжелую атлетику приходится еще 32.

"Сейчас такое время, когда дети сами хотят заниматься спортом, им надо помогать в этом. Тех, кто хорошо проявляет себя на соревнованиях, РМК поддерживает - бесплатные тренировки, сборы, подключаем других тренеров. Сейчас у нас около 300 таких ребят", - добавил Евгений Звездников.

тренировка, мастер-класс, Майк Тайсон, Костя Цзю, Екатеринбург(2018)|Фото:Накануне.RU

Стоит отметить, что оригинальный чемпионский пояс Петра Яна выставлен на первом этаже спортивного комплекса, с ним может сфотографироваться любой желающий. Сам Петр сейчас находится в США, где проходит финальную подготовку к первой защите титула UFC. Уже 6 марта ему предстоит бой против американца Алджамейна Стерлинга.

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В Екатеринбурге после чемпионства Петра Яна увеличилось число желающих заняться ММА

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Теги: Петр Ян, Академия единоборств РМК, секции



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