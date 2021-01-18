Навальному выбирают меру пресечения прямо в отделе УМВД в Химках

ФСИН России попросила Химкинский городской суд арестовать Алексея Навального, задержанного накануне в аэропорту Шереметьево. Об этом в твиттере сообщил адвокат оппозиционера Вадим Кобзев.

Ходатайство будет рассмотрено в здании УВД Химок, где сейчас находится Навальный. Об этом говорится в сообщении начальника 2-го отдела полиции УМВД Химок, которое опубликовал Кобзев.

Напомним, 17 января аэропорт "Внуково", в котором должен был приземлиться самолет с Алексеем Навальным на борту, "закрылся". Авиалайнер сел в "Шереметьево", где правоохранители задержали оппозиционера. Пока он задержан на 48 часов. Дальше его судьбу будет решать суд. который может изменить условный срок Навального на реальный.