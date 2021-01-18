Лавров сообщил о единственном варианте, при котором может быть возбуждено уголовное дело по "отравлению" Навального

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что есть один вариант, при котором может быть возбуждено уголовное дело по "отравлению" Алексея Навального.

Глава МИДа считает, что происходящее с Навальным, возможно, и уронит имидж России в глазах Запада, но "мы не барышня, которая выходит на бал". "Мы должны заниматься работой своей, которая заключается в реализации российской внешней политики. Вопрос с Навальным приобрел международное звучание искусственно и неправомерно. Все, что происходит с Навальным, относится к деятельности внутренних правоохранительных органов. Речь идет о выполнении российских законов. Если в некоторых других странах выполнение своих собственных законов является чем-то второстепенным по сравнению с выполнением внешнеполитических задач, то это их дело. Я слышал, что Навальный заявил, что возвращается с чистой совестью, поскольку сам добровольно не выезжал из страны. Намекнул, что его насильно вывезли. Но на выезде его из России настояла его супруга и немецкие власти, которые буквально агрессивно требовали: отдайте его нам! Его отдали", - сказал Лавров.

"Навальный говорит: меня отравило российское государство и лично Владимир Путин, и запад этому безоговорочно доверяет, еще и предъявляет нам обвинение на основе слов Навального. Это полное неуважение, как я считаю. Поначалу упомянули, что Навальный пил чай в аэропорту Омска. Потом эту версию убрали, появилась версия про бутылку, потом появилась версия про одежду. А через несколько месяцев появилась версия, что его и раньше пытались отравить, но в итоге отравили Юлию Навального. Если вы хотите узнать правду, будьте вежливы. Мы так разговаривать не будем", - добавил министр.

Он подчеркнул, что "у России нет оснований для возбуждения уголовного дела, кто бы что ни говорил". Тем не менее, Лавров не исключил, что дело – при наличии анализов-доказательств отравления – могло бы быть возбуждено. "Можно было бы решить вопрос, если бы ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия. Утверждает, что обладает анализами Навального – прим. ред.) оказала техническую помощь стране-участнице и приехала бы в Россию для анализа биоматериалов Навального. После докладов ОЗХО по Сирии мы ей не доверяем, поэтому будем проверять. Не будет больше доверия ни к клинике немецкой, ни к французской, ни к шведской, ни к лаборатории ОЗХО. Но они не пожелали приехать. Струсили наверное. Если струсили – значит, совесть не чиста. Не надо из нас делать лиц с недостаточным умственным развитием, как сказал президент", - заключил Лавров.