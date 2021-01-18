18 Января 2021
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Спорт Свердловская область
Григорий Иванов и Николай Золотов (2019) | Фото: fc-ural.ru

ФК "Урал" расторг контракты с двумя защитниками. Один ни разу не сыграл за клуб

Защитники Николай Золотов и Шамсиддин Шанбиев покидают футбольный клуб "Урал".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, контракты с обоими футболистами были расторгнуты по взаимному согласию сторон.

Золотов пополнил состав "Урала" год назад и провел за клуб 15 матчей в Российской Премьер-лиге и два поединка в Кубке России. Шанбиев перебрался в Екатеринбург в 2018 году, но в официальных матчах в составе главной команды так и не сыграл. В последнее время игрок находился в расположении "Урала-2".

Напомним, на прошлой неделе уральский клуб существенно обновил состав, подписав футболистов почти в каждую линию.

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ФК "Урал" расторг контракты с двумя защитниками. Один ни разу не сыграл за клуб

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Теги: Урал, защитники, контракты



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