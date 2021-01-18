18 Января 2021
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Происшествия Свердловская область
вырубка елок (2020) | Фото: ОНФ Челябинская область

В Тугулымском лесничестве незаконно вырубили свыше 2000 кубометров древесины

Правоохранительные органы Свердловской области вскрыли преступную схему легализации денежных средств путем уничтожения природных ресурсов региона.

Как сообщили Накануне.RU источник в органах, под контролем ГКУ СО "Тугулымское лесничество" в Тугулымском районе Среднего Урала было вырублено свыше 2 тыс. кубометров древесины, что привело к ущербу, нанесенному природным ресурсам, в размере более 6 млн руб. Так, злоумышленники заключали заведомо фиктивные договоры купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан. При этом, они преследовали цель сбыта древесины ангажированным предпринимателям.

В результате следственным отделом ОМВД России по Тугулымскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений), наказание за которое предусматривает до семи лет лишения свободы. Согласно источнику, в основу уголовного дела также легли материалы управления ФСБ России по Свердловской области. При этом в силовых структурах не исключили вероятность возбуждения и других уголовных дел в отношении должностных лиц, которые также причастны к незаконной рубке лесных насаждений.

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В Тугулымском лесничестве незаконно вырубили свыше 2000 кубометров древесины

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Теги: Тугулымское лесничество, вырубка леса, правоохранительные органы



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