Выборы главы Сургута перенесут – во второй этап прошёл один кандидат из трёх десятков

Депутатам думы Сургута предстоит заново объявить конкурс на пост главы города, сообщил Накануне.RU информированный источник.

"Изначально было 66 кандидатов, потом шестеро забрали документы. Из 60 оставшихся сегодня на регистрацию пришли 32 участника конкурса. Двум из них отказано в регистрации из-за ограничения пассивного права. Из 30 оставшихся по итогам первого этапа – конкурса документов – бумаги оказались заполнены верно только у одного из них. Поскольку во второй этап прошло менее двух кандидатов, депутаты на заседании, которое будет в 17.00, рассмотрят документ о назначении нового конкурса", - уточнил источник.

Напомним, ранее стало известно, что в шорт-лист из трёх десятков фамилий не попал предполагаемый фаворит гонки, директор департамента городского хозяйства администрации Сургута Роман Богач.