В Челябинской области депутата будут судить за превышение должностных полномочий

На Южном Урале председателя совета депутатов сельского поселения будут судить по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в администрацию Саринского сельского поселения для отбытия наказания был направлен местный житель, осужденный к обязательным работам. В августе прошлого года мужчина по ошибке обратился к председателю совета депутатов для отбытия наказания.

Обвиняемый знал, что не имеет полномочий привлекать к работам осужденных. Однако направил местного жителя для выполнения работ на пилораму, принадлежащую его супруге. После этого он направил в уголовно-исполнительную инспекцию сведения об отработке осужденным 76 часов обязательных работ.