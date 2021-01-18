Третье уголовное дело возбуждено в отношении мэра Томска

18 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Задержание "пациента": неразбериха в "башнях"?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Сибирский ФО В России
Иван Кляйн (2020) | Фото: пресс-служба администрации Томска

Третье уголовное дело возбуждено в отношении мэра Томска

Возбуждено третье уголовное дело в отношении главы Томска Ивана Кляйна. Как сообщает Следственный комитет РФ, он обвиняется в незаконном участии в предпринимательской деятельности.

По данным следствия с октября 2013 года по ноябрь 2020 года Кляйн лично и через доверенное лицо принимал участие в управлении деятельностью ОАО "Томское пиво", одним из акционеров которого он является. Используя свое положение, он также оказывал покровительство компании в решении возникающих вопросов с органами власти и иными структурами.

Ранее градоначальник был арестован по подозрению в превышении должностных полномочий. В декабре следователи возбудили второе уголовное дело в отношении Кляйна по этой же статье.

13 ноября Кляйн был задержан сотрудниками УФСБ прямо во время утреннего селекторного совещания в администрации города. Виновным себя он не признал, назвав обвинения надуманными.

Кляйн отстранен от должности на период следственных действий. Также адвокаты сообщали о возбуждении уголовного дела в отношении его супруги. Галина Кляйн является гендиректором ОАО "Томское пиво". Ей вменяют сопротивление силовикам при проведении обыска.

До этого в СМИ появилась информация о том, что в день задержания мэра его жена выбросила из окна квартиры своему водителю подушку, в которой находились данные о счетах на крупную сумму.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Третье уголовное дело возбуждено в отношении мэра Томска

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: томск, иван кляйн



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.12.2020 11:12 Мск Против мэра Томска возбудили еще одно уголовное дело
Ранее 23.11.2020 14:06 Мск Жену арестованного мэра Томска заподозрили в сопротивлении силовикам при обыске
Ранее 19.11.2020 08:26 Мск Арестованный мэр Томска назвал обвинения "надуманными"
Ранее 18.11.2020 09:15 Мск Суд отстранил мэра Томска от должности
Ранее 14.11.2020 18:47 Мск Мэр Томска арестован: своей вины он не признал
Ранее 13.11.2020 09:41 Мск На мэра Томска возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий
Ранее 13.11.2020 07:53 Мск СМИ сообщили о задержании мэра Томска Ивана Кляйна

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети