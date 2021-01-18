Третье уголовное дело возбуждено в отношении мэра Томска

Возбуждено третье уголовное дело в отношении главы Томска Ивана Кляйна. Как сообщает Следственный комитет РФ, он обвиняется в незаконном участии в предпринимательской деятельности.

По данным следствия с октября 2013 года по ноябрь 2020 года Кляйн лично и через доверенное лицо принимал участие в управлении деятельностью ОАО "Томское пиво", одним из акционеров которого он является. Используя свое положение, он также оказывал покровительство компании в решении возникающих вопросов с органами власти и иными структурами.

Ранее градоначальник был арестован по подозрению в превышении должностных полномочий. В декабре следователи возбудили второе уголовное дело в отношении Кляйна по этой же статье.

13 ноября Кляйн был задержан сотрудниками УФСБ прямо во время утреннего селекторного совещания в администрации города. Виновным себя он не признал, назвав обвинения надуманными.

Кляйн отстранен от должности на период следственных действий. Также адвокаты сообщали о возбуждении уголовного дела в отношении его супруги. Галина Кляйн является гендиректором ОАО "Томское пиво". Ей вменяют сопротивление силовикам при проведении обыска.

До этого в СМИ появилась информация о том, что в день задержания мэра его жена выбросила из окна квартиры своему водителю подушку, в которой находились данные о счетах на крупную сумму.