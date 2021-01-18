Пермские врачи провели сложнейшую операцию: 12-дневному младенцу было трудно дышать

В пермской больнице им. М.А.Тверье врачи прооперировали 12-дневного младенца, которому было трудно дышать из-за патологического сосуда между аортой и легочным стволом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе больницы.

Врачи под руководством главврача больницы Михаила Суханова и старшей медсестры оперблока Татьяны Полыгаловой провели операцию по перекрытию открытого артериального протока.

Ребенок родился 1 января на 28 неделе беременности. Он стал третьим ребенком в семье. До рождения медики провели внутриутробно курс профилактики дыхательных расстройств. Кроме того, у ребенка диагностировали проблемы с желудочно-кишечным трактом и сердечно-сосудистой системой.

Сейчас ребенок находится в стабильном состоянии. Лечащий врач Владимир Тремполец отменил, что есть улучшения.