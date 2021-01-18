Лавров прокомментировал зарубежную реакцию на задержание Навального

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе ежегодной пресс-конференции прокомментировал реакцию иностранных государств на задержание Алексея Навального в Москве. Напомним, многие западные страны потребовали немедленно освободить оппозиционера.

"Чувствуется, с какой радостью идут комментарии как под копирку [по поводу Навального]. Это позволяет западным политикам думать, что они могут отвлечь внимание от своих глубочайших внутренних кризисов. Я считаю, что надо играть по-честному, искать в честном, равноправном сотрудничестве возможности решения своих внутренних проблем. Сейчас никто не в состоянии решить свои внутренние проблемы без международного сотрудничества. Надо не собачиться, а садиться за стол переговоров и вести конструктивный разговор. Мы были готовы к этому всегда – и в том, что касается малайзийского боинга, и в том, что касается Навального, дела Скрипалей. В каждом случае мы ни разу не получили доказательств, которые бы подтверждали все эти обвинения. Не дают фактов, на которых приличные люди основывают все дискуссии", - отметил министр.