На Среднем Урале зафиксировано еще 17 смертей пациентов с коронавирусом

На территории Свердловской области зарегистрировано еще 17 случаев летального исхода пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число смертей увеличилось до 1 тыс. 821 человека.

Вместе с этим лабораторно подтверждено еще 390 случаев заражения COVID-19, тем самым увеличивая статистику до 65 тыс. 592 человек. Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе региона, из всех зараженных 161 приходится на Екатеринбург. Остальные являются жителями: Алапаевска, Арамильского городского округа, Асбеста, Белоярского городского округа, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Волчанска, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Краснотурьинска, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Невьянска, Нижних Серёг, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Режа, Ревды, Рефтинского, Североуральска, Серова, Сухого Лога, Среднеуральска, Слободо-Туринского района, Сысертского и Тавдинского городских округов.

На данный момент в свердловских больничных учреждениях находятся 535 пациентов в тяжелом состоянии. Из них 324 – в реанимационно-анестезиологических отделениях, а 211 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов средней степени тяжести достигло 2 тыс. 624. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Помимо этого, накануне было выписано еще 399 человек, что увеличивает количество победивших болезнь свердловчан до 58 тыс. 34 человек.