В России выявили 22 857 новых случаев заражения COVID-19

За последние сутки в России выявлено 22 857 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб.

В Москве отмечается суточное снижение количества новых заражений – заболели 3 679 человек. В Петербурге зафиксировано 3 287 новых случаев, в Подмосковье - 1 381.

Также за сутки в России зафиксирован 471 летальный исход, выписано 18 333 человека.

За весь период в стране от коронавируса скончалось 66 037 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 2 978 764 человек.

Всего в РФ с начала пандемии выявлено 3 591 066 заболевших коронавирусом.