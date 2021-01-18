18 Января 2021
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врачи, медработники, коронавирус, защитный костюм (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В России выявили 22 857 новых случаев заражения COVID-19

За последние сутки в России выявлено 22 857 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб.

В Москве отмечается суточное снижение количества новых заражений – заболели 3 679 человек. В Петербурге зафиксировано 3 287 новых случаев, в Подмосковье - 1 381.

Также за сутки в России зафиксирован 471 летальный исход, выписано 18 333 человека.

За весь период в стране от коронавируса скончалось 66 037 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 2 978 764 человек.

Всего в РФ с начала пандемии выявлено 3 591 066 заболевших коронавирусом.

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В России выявили 22 857 новых случаев заражения COVID-19

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Теги: коронавирус, россия, случаи заражения



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