В США могут принять закон о раскрытии тайны исповеди

В США могут обязать священников доносить на некоторых прихожан, которые в исповеди сообщили о фактах жестокого обращения с детьми. Такой законопроект внесен в штате Северная Дакота. В случае недоносительства священникам грозит до месяца тюрьмы и/или крупный штраф, передает CNА.

Сейчас каноны римско-католической церкви обязывают священника хранить содержание исповеди в тайне и даже сам факт исповеди, в том числе под угрозой тюремного заключения. В противном случае им грозит отлучение от церкви.

Исполнительный директор и главный юрисконсульт католической конференции Северной Дакоты Кристофер Додсон заявил, что он сильно обеспокоен законопроектом, нарушающим частную жизнь человека. И духовная жизнь людей не должна быть предметом вмешательства со стороны государства.

Ранее подобный законопроект был внесен в Калифорнии, но затем отозван. При этом в нескольких штатах Австралии уже приняты законы, заставляющие священников доносить содержание исповеди. Многие священники заявили, что они не собираются подчиняться беззаконию и не будут стучать на своих прихожан.