18 Января 2021
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Происшествия Челябинская область
(2005) | Фото: Накануне.ru

Прокуратура проверит информацию о замерзающих жителях в южноуральском поселке

Прокуратурой организована проверка из-за низкого температурного режима в жилых домах поселка Саргазы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, жители поселка обратились в ОНФ с жалобами на низкую температуру в своих домах. По их словам, температура воздуха в десятках квартир не превышает 10–15 градусов тепла. В 2017 г. в домах №6 и №7 на улице Мира был проведен капитальный ремонт и был установлен новый насос. Однако в дальнейшем насос сломался и его заменили на аппарат меньшей мощности. Ниже нормативной температура воздуха и в домах № 3, 11, 12, 13 и 15 по улице Мира. В доме № 13 настолько холодно, что жители укладывают детей спать в куртках.

"По предварительным данным в многоквартирных домах Саргазинского сельского поселения в 2017 году проведен капитальный ремонт внутридомовой системы теплоснабжения, в результате чего качество коммунальной услуги значительно ухудшилось", - сообщили в ведомстве.

По итогам проверки будет дана оценка действиям исполнителя коммунальных услуг, а также лиц, ответственных за проведение ремонтных работ в многоквартирных домах.

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Прокуратура проверит информацию о замерзающих жителях в южноуральском поселке

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Теги: отопление, тепло, коммунальные услуги, ОНФ, прокуратура, проверка,



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