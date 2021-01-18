Путин распорядился придумать меры по ограничению роста цен на стройматериалы

Президент России Владимир Путин сделал несколько распоряжений, касающихся строительной отрасли.

Самое главное из них – он распорядился правительству представить предложения по ограничению роста цен на стройматериалы. Это может означать, что часть товаров на этом рынке постигнетучасть сахара и подсолнечного масла – цены будут регулироваться нерыночными механизмами. Кабмин должен представить свои соображения до 1 марта.

Ранее, напомним, на резкий рост цен на стройматериалы как фактор повышения стоимости жилья жаловался вице-премьер Марат Хуснуллин, отвечающий в правительстве за стройку. Например, он отметил внушительный рост цен на арматуру. В то же время он сам говорил, что ослабление рубля тоже внесло свой вклад в ценообразование, но почему-то Путин пока не поручил разобраться с курсом национальной валюты.

Также до 1 марта правительство должно представить меры по упрощенному привлечению трудовых мигрантов на стройки. Тот же Хуснуллин жаловался, что из-за закрытия границ из-за коронавируса некоторые объекты буквально встали – некому работать на стройках.

Кроме того, к 1 августа президент велел внести поправки по правовому статусу апартаментов – на эту тему в правительстве давно спорят, но в итоге вопрос не двигается уже многие годы.