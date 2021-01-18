18 Января 2021
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Общество В России
техосмотр (2012) | Фото:

Страховщики предупредили о возможной нехватке пунктов ТО весной

В РФ в марте может возникнуть дефицит операторов техосмотра в связи со вступлением в силу нового законодательства в области ТО и новых правил для операторов, пишет "Коммерсантъ".

Напомним, с 1 марта процесс техосмотра должен будет обязательно фиксироваться на видео, а итоговая съемка - загружаться в централизованную базу Единой автоматизированной информационной системы техосмотра (ЕАИСТО).

Кроме того, диагностические карты переводят в электронный вид, вводится штраф за езду без ТО - 2 тысячи рублей.

По словам заместителя исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергея Ефремова, пока говорить о нехватке пунктов ТО, очередях к ним и сбоях в продаже полисов нельзя, так как жалоб со стороны автовладельцев не поступает.

Но риск такого сценария существует, в связи с чем в письме в адрес губернаторов РСА попросил их проверить пункты техосмотра.

Подобные опасения ранее разделяла и ГИБДД. В Минэкономики считают, что реформа "не вызовет коллапса в отрасли".

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Страховщики предупредили о возможной нехватке пунктов ТО весной

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Теги: техосмотр, российский союз автостраховщиков, пункты то



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