В США уже 55 смертей после прививки вакцинами Moderna и Pfizer

В США от вакцин Moderna и Pfizer в течение нескольких дней после прививки умерли 55 человек. Об этом сообщает федеральная база данных США Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), написал в своем телеграм-канале сенатор Алексей Пушков.

По данным The Epoch Time, к некоторых случаях смерть наступала спустя несколько часов после вакцинации. Так, в Колорадо 66-летний мужчина после прививки почувствовал сонливость и целый день не вставал с кровати. На следующее утро он был обнаружен мертвым и с пеной изо рта.

Корпорации, как обычно, заявляют, что они изучают все случаи и пока нет доказательств, что смерти наступили от вакцины.

Правда, глава Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний Нэнси Мессонье признавала, что тяжелые аллергические реакции на вакцины от COVID-19 встречались с частотой 11 на миллион прививок по сравнению с 1,3 на миллион после прививок от гриппа.

Ранее стало известно, что в Норвегии умерли уже 29 человек после вакцинации. Но в корпорации Pfizer считают, что "количество инцидентов пока не вызывает тревоги и соответствует ожиданиям".

На сегодня известно о том, что от вакцины Pfizer умерли 29 человек в Норвегии, 10 - в Германии, двое - в Израиле, один - в Швейцарии, один - в Португалии. Кроме того, известны тысячи случаев побочных эффектов, в том числе с серьезными последствиями.

Пушков считает, что информационная кампания, развернутая на Западе против российской вакцины от коронавируса "Спутник V", призвана отвлечь внимание от смертей после вакцины Pfizer.

Как сообщало Накануне.RU, Pfizer надавила на Европейское агентство лекарственных средств при сертификации своей вакцины, несмотря на то, что документы ставят качество препарата под сомнение.