Глава Среднеуральска покинул свою должность

Мэр Среднеуральска Андрей Зашляпин покинул должность главы города, передает telegram-канал "Упорный край". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, определенные факты реагирования действительно были внесены и прокуратура также настаивала на отставке чиновника.

Напомним, что до вступления в должность мэра Среднеуральска, Андрей Зашляпин владел бизнесом, большую часть которого позже передал третьим лицам, которыми оказались его родственники. В связи с этим ранее депутаты гордумы уже собирались рассмотреть вопрос об отставке мэра за нарушения антикоррупционного законодательства.

При этом, в новые главы города уже прочат главу аппарата администрации Екатеринбурга Александра Ковальчика. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии уральской столицы, в пятницу Ковальчик отработал свой последний день. Заявление об увольнении было написано по собственному желанию.

На момент публикации ответ от мэрии Среднеуральска получить не удалось.

Напомним, что Андрей Зашляпин был назначен мэром Среднеуральска в апреле 2019 г. после ухода с этой должности Владислава Козлова в конце декабря 2018 г. Бывший глава города уволился по собственному желанию.